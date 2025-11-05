News1: КНДР может провести ядерные испытания в сжатые сроки

Пхеньян может провести ядерные испытания в короткие сроки, если соответствующее решение примет лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом со ссылкой на военную разведку Республики Корея передает агентство News1.

Как отмечается, если Ким Чен Ын примет такое решение, то "в сжатые сроки можно будет провести ядерные испытания в третьей шахте полигона Пхунгери". Оценками разведки с журналистами поделились члены профильного парламентского комитета Пак Сон Вон и Ли Сон Гвон.

Депутат Пак Сон Вон заявил, что потенциал КНДР в сфере ядерного оружия развивается в соответствии с положением конституции. Он указал, что в Пхеньяне стремятся добиться от международного сообщества признания ядерного статуса КНДР.

Южнокорейская разведка время от времени озвучивает оценки, согласно которым специалисты и инфраструктура КНДР находятся в состоянии, которое позволит провести ядерные испытания в ограниченные сроки, если будет принято надлежащее политическое решение.