Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 ноября 2025 / 16:30
КОТИРОВКИ
USD
05/11
80.8861
EUR
05/11
93.3848
Новости часа
В Турции открыли месторождение золота с потенциальным объемом в $1,7 млрд Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотника ВСУ
Москва
5 ноября 2025 / 16:30
Котировки
USD
05/11
80.8861
0.0000
EUR
05/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Политика и религия
Политика
NYP изобразила на обложке избранного мэра Нью-Йорка с серпом и молотом
5 ноября 2025 / 14:15
NYP изобразила на обложке избранного мэра Нью-Йорка с серпом и молотом
© Официальный сайт газеты NYP/ТАСС

На обложке номера газеты New York Post (NYP) от 5 ноября помещена карикатура с одержавшим победу на выборах на пост мэра Нью-Йорка демократом Зохраном Мамдани, держащим в руках серп и молот.

На обложке Мамдани, облаченный в красный костюм и белую рубашку, стоит на фоне небоскребов, подняв над головой серп и молот. Картинка сопровождается словами "On your Marx, get set, Zo". Авторы подписи обыгрывают спортивную фразу "On your marks, get set, go" ("На старт, внимание, марш!"), намекая на марксистские идеи Мамдани.

Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. После этого он дал обещание "остановить Трампа" и его последователей. Он также заявил, что будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января 2026 года. Нынешним главой мегаполиса является Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание в качестве независимого кандидата, однако в сентябре вышел из предвыборной гонки. 

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:30
В Турции открыли месторождение золота с потенциальным объемом в $1,7 млрд
15:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотника ВСУ
14:58
Котяков отметил, что уровень бедности в РФ сократился в четыре раза с 2000 года
14:45
Россия и Шри-Ланка проводят первые совместные военные учения "Тропа росомахи"
14:32
Президент назвал Тверскую область "центром Русской земли"
14:15
NYP изобразила на обложке избранного мэра Нью-Йорка с серпом и молотом
13:59
News1: КНДР может провести ядерные испытания в сжатые сроки
13:46
В Прикамье обнаружены тела четырех рыбаков
13:33
В Госдуме напомнили о штрафах за шум в ночное время
13:14
Российские ВС за сутки поразили цех сборки дронов и склады боеприпасов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения