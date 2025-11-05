NYP изобразила на обложке избранного мэра Нью-Йорка с серпом и молотом

На обложке номера газеты New York Post (NYP) от 5 ноября помещена карикатура с одержавшим победу на выборах на пост мэра Нью-Йорка демократом Зохраном Мамдани, держащим в руках серп и молот.

На обложке Мамдани, облаченный в красный костюм и белую рубашку, стоит на фоне небоскребов, подняв над головой серп и молот. Картинка сопровождается словами "On your Marx, get set, Zo". Авторы подписи обыгрывают спортивную фразу "On your marks, get set, go" ("На старт, внимание, марш!"), намекая на марксистские идеи Мамдани.

Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. После этого он дал обещание "остановить Трампа" и его последователей. Он также заявил, что будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января 2026 года. Нынешним главой мегаполиса является Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание в качестве независимого кандидата, однако в сентябре вышел из предвыборной гонки.