Президент России Владимир Путин охарактеризовал Тверскую область как "центр Русской земли". Об этом он заявил при общении с врио губернатора региона Виталием Королевым в Кремле.

По словам главы государства, Тверская область - "это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов - непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания". "Это, что называется, самый центр Русской земли - и не потому, что он входит в Центральный федеральный округ, а потому, что по истории, по тому, что и как делалось на этой земле в интересах укрепления нашего государства. Там много вопросов, которые требуют особого внимания, но это очень интересный регион", - указал он.

Ранее Путин своим указом назначил Королева врио губернатора Тверской области. Пост губернатора освободился после перехода Игоря Рудени на должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.