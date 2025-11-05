Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Безопасность
Россия и Шри-Ланка проводят первые совместные военные учения "Тропа росомахи"
5 ноября 2025 / 14:45
© Минобороны России/ ТАСС
На территории Шри-Ланки стартовали первые совместные военные учения с Россией под названием "Тропа росомахи". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"На территории центра подготовки Сухопутных войск в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка проходят первые совместные российское-ланкийские учения "Тропа росомахи - 2025". Руководителем маневров от российской стороны выступает генерал-майор Андрей Козлов, от ланкийской - генерал-майор Приянта Ниваратне. Российскую сторону на учениях представляют военнослужащие Восточного военного округа", - указали в МО РФ.