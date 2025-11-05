Котяков отметил, что уровень бедности в РФ сократился в четыре раза с 2000 года

В России уровень бедности с 2000 года снизился в четыре раза и в 2024 году составил 7,2%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на саммите ООН по социальному развитию, который проходит в столице Катара.

"Каждая из национальных целей развития России имеет свой ряд объективных показателей, характеризующих достижение цели. Одним из главных показателей повышения благополучия является сокращение уровня бедности. И в этом вопросе мы достигли заметного прогресса. Уровень бедности снизился в четыре раза от пикового показателя в 2000 году, до 7,2% по итогам прошлого года", - указал он.

Котяков отметил, что "вопросы социального обеспечения напрямую влияют на достижение множества задач, которые стоят перед правительствами практических всех стран мира". В качестве приоритетных он выделил "поддержку и увеличение рождаемости, снижение уровня бедности, сохранение традиционных семейных ценностей, поддержку молодежи, пожилых граждан, людей с инвалидностью".

Второй Всемирный саммит по социальному развитию, организованный ООН при поддержке правительства Катара, проходит в Дохе 4-6 ноября.