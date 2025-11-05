Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 ноября 2025 / 16:31
КОТИРОВКИ
USD
05/11
80.8861
EUR
05/11
93.3848
Новости часа
В Турции открыли месторождение золота с потенциальным объемом в $1,7 млрд Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотника ВСУ
Москва
5 ноября 2025 / 16:31
Котировки
USD
05/11
80.8861
0.0000
EUR
05/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
Котяков отметил, что уровень бедности в РФ сократился в четыре раза с 2000 года
5 ноября 2025 / 14:58
Котяков отметил, что уровень бедности в РФ сократился в четыре раза с 2000 года
© Александр Щербак/ ТАСС

В России уровень бедности с 2000 года снизился в четыре раза и в 2024 году составил 7,2%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на саммите ООН по социальному развитию, который проходит в столице Катара.

"Каждая из национальных целей развития России имеет свой ряд объективных показателей, характеризующих достижение цели. Одним из главных показателей повышения благополучия является сокращение уровня бедности. И в этом вопросе мы достигли заметного прогресса. Уровень бедности снизился в четыре раза от пикового показателя в 2000 году, до 7,2% по итогам прошлого года", - указал он.

Котяков отметил, что "вопросы социального обеспечения напрямую влияют на достижение множества задач, которые стоят перед правительствами практических всех стран мира". В качестве приоритетных он выделил "поддержку и увеличение рождаемости, снижение уровня бедности, сохранение традиционных семейных ценностей, поддержку молодежи, пожилых граждан, людей с инвалидностью".

Второй Всемирный саммит по социальному развитию, организованный ООН при поддержке правительства Катара, проходит в Дохе 4-6 ноября.

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:30
В Турции открыли месторождение золота с потенциальным объемом в $1,7 млрд
15:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотника ВСУ
14:58
Котяков отметил, что уровень бедности в РФ сократился в четыре раза с 2000 года
14:45
Россия и Шри-Ланка проводят первые совместные военные учения "Тропа росомахи"
14:32
Президент назвал Тверскую область "центром Русской земли"
14:15
NYP изобразила на обложке избранного мэра Нью-Йорка с серпом и молотом
13:59
News1: КНДР может провести ядерные испытания в сжатые сроки
13:46
В Прикамье обнаружены тела четырех рыбаков
13:33
В Госдуме напомнили о штрафах за шум в ночное время
13:14
Российские ВС за сутки поразили цех сборки дронов и склады боеприпасов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения