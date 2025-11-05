Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 4 реактивных снаряда системы HIMARS и 123 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 123 беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95 059 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 862 танка и других боевых бронемашин, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 099 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 925 единиц специальной военной автомобильной техники.