Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 ноября 2025 / 16:31
КОТИРОВКИ
USD
05/11
80.8861
EUR
05/11
93.3848
Новости часа
В Турции открыли месторождение золота с потенциальным объемом в $1,7 млрд Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотника ВСУ
Москва
5 ноября 2025 / 16:31
Котировки
USD
05/11
80.8861
0.0000
EUR
05/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотника ВСУ
5 ноября 2025 / 15:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотника ВСУ
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 4 реактивных снаряда системы HIMARS и 123 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 123 беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95 059 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 862 танка и других боевых бронемашин, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 099 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 925 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:30
В Турции открыли месторождение золота с потенциальным объемом в $1,7 млрд
15:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотника ВСУ
14:58
Котяков отметил, что уровень бедности в РФ сократился в четыре раза с 2000 года
14:45
Россия и Шри-Ланка проводят первые совместные военные учения "Тропа росомахи"
14:32
Президент назвал Тверскую область "центром Русской земли"
14:15
NYP изобразила на обложке избранного мэра Нью-Йорка с серпом и молотом
13:59
News1: КНДР может провести ядерные испытания в сжатые сроки
13:46
В Прикамье обнаружены тела четырех рыбаков
13:33
В Госдуме напомнили о штрафах за шум в ночное время
13:14
Российские ВС за сутки поразили цех сборки дронов и склады боеприпасов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения