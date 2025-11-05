В Турции открыли месторождение золота с потенциальным объемом в $1,7 млрд

В провинции Сивас в восточной части Турции найдено месторождение золота потенциальным объемом 424 тыс. унций, или $1,7 млрд по нынешнему биржевому курсу. Об этом сказано в сообщении горнодобывающей компании Ermaden, опубликованном на сайте Платформы публичного раскрытия информации.

Компания имеет лицензию на разработку свыше 5,8 тыс. га территории в уезде Кангал в провинции Сивас, где находится месторождение. К настоящему времени проведено бурение на 360 точках для получения кернов. Анализ кернов показал, что потенциально на месторождении может содержаться до 14 млн тонн руды с содержанием металла на уровне 0,89 гр на тонну. Предварительные расчеты выявили наличие 424 тыс. унций (порядка 12 тонн) золота.

Согласно сообщению компании, геологоразведочные работы на месторождении продолжаются, ведется уплотняющее бурение, после которого планируется более точно оценить объемы запасов и определить ресурсный потенциал данного прииска. Уточняется, что оценка проводится независимыми и компетентными структурами, включая иностранные.