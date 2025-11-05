Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 ноября 2025 / 16:31
КОТИРОВКИ
USD
05/11
80.8861
EUR
05/11
93.3848
Новости часа
В Турции открыли месторождение золота с потенциальным объемом в $1,7 млрд Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотника ВСУ
Москва
5 ноября 2025 / 16:31
Котировки
USD
05/11
80.8861
0.0000
EUR
05/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Многополярный мир
Экономика
В Турции открыли месторождение золота с потенциальным объемом в $1,7 млрд
5 ноября 2025 / 15:30
В Турции открыли месторождение золота с потенциальным объемом в $1,7 млрд
© Владимир Смирнов/ ТАСС

В провинции Сивас в восточной части Турции найдено месторождение золота потенциальным объемом 424 тыс. унций, или $1,7 млрд по нынешнему биржевому курсу. Об этом сказано в сообщении горнодобывающей компании Ermaden, опубликованном на сайте Платформы публичного раскрытия информации.

Компания имеет лицензию на разработку свыше 5,8 тыс. га территории в уезде Кангал в провинции Сивас, где находится месторождение. К настоящему времени проведено бурение на 360 точках для получения кернов. Анализ кернов показал, что потенциально на месторождении может содержаться до 14 млн тонн руды с содержанием металла на уровне 0,89 гр на тонну. Предварительные расчеты выявили наличие 424 тыс. унций (порядка 12 тонн) золота.

Согласно сообщению компании, геологоразведочные работы на месторождении продолжаются, ведется уплотняющее бурение, после которого планируется более точно оценить объемы запасов и определить ресурсный потенциал данного прииска. Уточняется, что оценка проводится независимыми и компетентными структурами, включая иностранные. 

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:30
В Турции открыли месторождение золота с потенциальным объемом в $1,7 млрд
15:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 123 беспилотника ВСУ
14:58
Котяков отметил, что уровень бедности в РФ сократился в четыре раза с 2000 года
14:45
Россия и Шри-Ланка проводят первые совместные военные учения "Тропа росомахи"
14:32
Президент назвал Тверскую область "центром Русской земли"
14:15
NYP изобразила на обложке избранного мэра Нью-Йорка с серпом и молотом
13:59
News1: КНДР может провести ядерные испытания в сжатые сроки
13:46
В Прикамье обнаружены тела четырех рыбаков
13:33
В Госдуме напомнили о штрафах за шум в ночное время
13:14
Российские ВС за сутки поразили цех сборки дронов и склады боеприпасов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения