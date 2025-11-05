Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Песков: киевские власти хотят скрыть положение ВСУ, не пуская СМИ в "котлы"
5 ноября 2025 / 15:46
© Александр Щербак/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что Киев, препятствуя инициативе главы российского государства Владимира Путина пустить СМИ в места окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытается скрыть бедственное положение своих войск.

"Вы знаете, что поездка сейчас не может осуществиться, так как киевский режим полностью отверг такую возможность и такое предложение", - сказал Песков в ходе брифинга. "Что скрывают в Киеве? Скрывают бедственное положение своих войск в означенных районах", - отметил представитель Кремля.

На прошлой неделе президент РФ заявил, что Вооруженные силы РФ не против допустить иностранные СМИ в зону, где окружен противник, и готовы приостановить бои в месте присутствия этой группы журналистов, чтобы те могли зайти в населенные пункты Купянск и Красноармейск, ознакомиться с обстановкой, пообщаться с украинскими военнослужащими и выйти.

30 октября Минобороны РФ подтвердило получение приказа обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. В ведомстве заявили о готовности ВС РФ прекратить боевые действия на 5-6 часов и обеспечить коридоры для СМИ.

Со своей стороны, представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Киев будет расценивать поездки иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ как "нарушение украинского законодательства". 

