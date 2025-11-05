Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Дегтярев назвал число россиян, получивших допуск на соревнования в 2025 году Орбан сообщил об отмене в Венгрии подоходного налога для женщин с тремя детьми
1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:10
31 октября 2025 / 14:05
Технологии
Звонки и сообщения в Max теперь доступны в странах СНГ
5 ноября 2025 / 15:58
Звонки и сообщения в Max теперь доступны в странах СНГ
© Сергей Булкин/ ТАСС

Возможность совершения звонков и отправки сообщений в национальном мессенджере Max теперь доступна в странах СНГ. Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы сообщает ТАСС.

Как отмечается, "отправлять сообщения и звонить в Мах смогут жители девяти стран содружества". Помимо граждан России и Белоруссии, возможность общаться в Мах стала доступна жителям Азербайджана, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Таджикистана. 

В пресс-службе обратили внимание, что для общения с пользователями из стран СНГ нужно, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. При этом один из собеседников может отправить ссылку-приглашение.

Вместе с тем в пресс-службе пояснили, что для регистрации в Мах необходимо скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона. Для завершения регистрации останется ввести проверочный код из СМС и предоставить согласие на синхронизацию контактов.

"Усилить безопасность аккаунта можно с помощью двухфакторной аутентификации - включить ее можно в разделе профиля "Приватность", - следует из сообщения. 

