Звонки и сообщения в Max теперь доступны в странах СНГ

Возможность совершения звонков и отправки сообщений в национальном мессенджере Max теперь доступна в странах СНГ. Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы сообщает ТАСС.

Как отмечается, "отправлять сообщения и звонить в Мах смогут жители девяти стран содружества". Помимо граждан России и Белоруссии, возможность общаться в Мах стала доступна жителям Азербайджана, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Таджикистана.

В пресс-службе обратили внимание, что для общения с пользователями из стран СНГ нужно, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. При этом один из собеседников может отправить ссылку-приглашение.

Вместе с тем в пресс-службе пояснили, что для регистрации в Мах необходимо скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона. Для завершения регистрации останется ввести проверочный код из СМС и предоставить согласие на синхронизацию контактов.

"Усилить безопасность аккаунта можно с помощью двухфакторной аутентификации - включить ее можно в разделе профиля "Приватность", - следует из сообщения.