Орбан сообщил об отмене в Венгрии подоходного налога для женщин с тремя детьми

В Венгрии освободили от уплаты подоходного налога женщин, имеющих троих детей, а в 2026 году аналогичное налоговое послабление будет предоставлено тем, кто воспитывает двоих детей. Соответствующее сообщение разместил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы не бросаем слов на ветер. В ближайшие дни матери троих детей впервые получат зарплату, не облагаемую подоходным налогом. Прибавка к зарплате составит сразу 15%", - указал он.

Орбан отметил, что на сегодняшний день решение затронет 250 тыс. женщин, которые будут пожизненно освобождены от уплаты подоходного налога вне зависимости от возраста их детей. В 2026 году в Венгрии будет поэтапно введена аналогичная льгота для матерей с двумя детьми. Ранее соответствующие решения были утверждены парламентом по инициативе правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемой Орбаном.

"Даже те, кто не голосовал за нас, получат выгоду!" - отметил глава правительства.