Дегтярев назвал число россиян, получивших допуск на соревнования в 2025 году

В этом году 500 россиян получили допуск до участия в международных соревнованиях. Об этом заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, выступая на форуме "Россия - спортивная держава".

"На сегодняшний день у нас более 4 тыс. спортсменов в 28 олимпийских видах спорта имеют право выступать на международных соревнованиях. 500 из них в этом году получили допуск. В ряде видов спорта наши атлеты вновь допущены к командным турнирам", - указал он.

В 2022 году спортсмены из России были отстранены от международных соревнований после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Позднее ряд ограничений был смягчен, и россияне получили возможность выступать на международной арене при отсутствии национальной символики и с соблюдением критериев, которые определяются конкретными федерациями.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.