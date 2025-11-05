Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 460 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили до 285 солдат, в зоне группировки "Запад" - свыше 230. В результате действий группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено до 160 и до 470 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли более 250 солдат в зоне группировки "Восток" и до 65 в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.