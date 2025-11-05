Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,5 тыс. военных
5 ноября 2025 / 16:45
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 460 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне группировки "Север" составили до 285 солдат, в зоне группировки "Запад" - свыше 230. В результате действий группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено до 160 и до 470 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли более 250 солдат в зоне группировки "Восток" и до 65 в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.