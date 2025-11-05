Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 ноября 2025 / 18:02
КОТИРОВКИ
USD
05/11
80.8861
EUR
05/11
93.3848
Новости часа
Президент РФ поручил проработать подготовку ядерных испытаний Навроцкий предложил Словакии закупать американский газ через Польшу
Москва
5 ноября 2025 / 18:02
Котировки
USD
05/11
80.8861
0.0000
EUR
05/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Африка и мир / Геополитика
Политика
Jeune Afrique: Макрон совершит турне по четырем странам Африки
5 ноября 2025 / 16:59
Jeune Afrique: Макрон совершит турне по четырем странам Африки
© Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон во второй половине текущего месяца намерен отправиться в турне по африканским странам, он планирует посетить Маврикий, ЮАР, Габон и Анголу. Об этом информировал журнал Jeune Afrique.

Сообщается, что 20-21 ноября французский лидер будет находиться в столице Маврикия Порт-Луи, где встретится с премьер-министром страны Навином Рамгуламом. Они обсудят проблему пиратства в Индийском океане, а также последствия госпереворота на Мадагаскаре.

Затем 21 ноября Макрон отправится в ЮАР, чтобы принять участие в саммите Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге. Предполагается, что на полях саммита он проведет встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, с которым политик регулярно обсуждает по телефону конфликт ДР Конго и Руанды, а также положение дел в секторе Газа и конфликт на Украине.

23 ноября Макрон прибудет в столицу Габона Либревиль с ответным визитом президенту страны Брису Олиги Нгеме, который ранее уже не раз посещал Францию.

Турне президента Франции завершится участием в седьмом саммите ЕС - Афросоюз в Анголе, который состоится под председательством президента Анголы Жоау Лоуренсу, а также главы Евросовета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как отмечается, по итогам поездки Макрон рассчитывает заручиться поддержкой своих африканских коллег, чтобы "изменить свое положение на дипломатической шахматной доске, за место на которой борются также Пекин и Вашингтон". Последний раз французский лидер был в Африке в апреле, тогда он посетил Мадагаскар.

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
17:46
Президент РФ поручил проработать подготовку ядерных испытаний
17:30
Навроцкий предложил Словакии закупать американский газ через Польшу
17:16
В России зарегистрировали первый аналог "Оземпика" в таблетированной форме
16:59
Jeune Afrique: Макрон совершит турне по четырем странам Африки
16:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,5 тыс. военных
16:28
Дегтярев назвал число россиян, получивших допуск на соревнования в 2025 году
16:16
Орбан сообщил об отмене в Венгрии подоходного налога для женщин с тремя детьми
15:58
Звонки и сообщения в Max теперь доступны в странах СНГ
15:46
Песков: киевские власти хотят скрыть положение ВСУ, не пуская СМИ в "котлы"
15:30
В Турции открыли месторождение золота с потенциальным объемом в $1,7 млрд
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения