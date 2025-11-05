Jeune Afrique: Макрон совершит турне по четырем странам Африки

Президент Франции Эмманюэль Макрон во второй половине текущего месяца намерен отправиться в турне по африканским странам, он планирует посетить Маврикий, ЮАР, Габон и Анголу. Об этом информировал журнал Jeune Afrique.

Сообщается, что 20-21 ноября французский лидер будет находиться в столице Маврикия Порт-Луи, где встретится с премьер-министром страны Навином Рамгуламом. Они обсудят проблему пиратства в Индийском океане, а также последствия госпереворота на Мадагаскаре.

Затем 21 ноября Макрон отправится в ЮАР, чтобы принять участие в саммите Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге. Предполагается, что на полях саммита он проведет встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, с которым политик регулярно обсуждает по телефону конфликт ДР Конго и Руанды, а также положение дел в секторе Газа и конфликт на Украине.

23 ноября Макрон прибудет в столицу Габона Либревиль с ответным визитом президенту страны Брису Олиги Нгеме, который ранее уже не раз посещал Францию.

Турне президента Франции завершится участием в седьмом саммите ЕС - Афросоюз в Анголе, который состоится под председательством президента Анголы Жоау Лоуренсу, а также главы Евросовета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как отмечается, по итогам поездки Макрон рассчитывает заручиться поддержкой своих африканских коллег, чтобы "изменить свое положение на дипломатической шахматной доске, за место на которой борются также Пекин и Вашингтон". Последний раз французский лидер был в Африке в апреле, тогда он посетил Мадагаскар.