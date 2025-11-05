В России зарегистрировали первый аналог "Оземпика" в таблетированной форме

Российская компания "Промомед" зарегистрировала первый в стране аналог "Оземпика" в форме таблеток - препарат "Семальтара". Об этом со ссылкой на пресс-службу производителя сообщает ТАСС.

"Компания "Промомед" получила регистрационное удостоверение на препарат "Семальтара" (МНН семаглутид) в таблетированной форме. Это первый и на сегодняшний день единственный в России доступный в виде таблеток представитель класса аналогов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)", - следует из сообщения.

Препарат используют для лечения взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа. "Семальтара" будет выпускаться в трех дозировках: 3 мг, 7 мг и 14 мг.

"Промомед" выпускает в России аналоги "Оземпика" в инъекционной форме - "Велгия" и "Квинсента". Кроме того, соответствующие разрешения имеют российские фармкомпании "Герофарм" и "ПСК Фарма".