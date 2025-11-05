Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Политика / Энергетический диалог / Геополитика
Политика
Навроцкий предложил Словакии закупать американский газ через Польшу
5 ноября 2025 / 17:30
Навроцкий предложил Словакии закупать американский газ через Польшу
© Magali Cohen/ Hans Lucas via Reuters Connect/ТАСС

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил Словакии осуществлять закупки природного газа у США, используя польскую газотранспортную инфраструктуру.

"Я предложил президенту Словакии Петеру Пеллегрини после моего общения с президентом США Дональдом Трампом, чтобы Польша за короткое время стала реальным хабом для поставок газа из США", - сказал он, выступая перед журналистами по итогам переговоров с Пеллегрини в Братиславе. Пресс-конференцию транслировала канцелярия польского лидера в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Навроцкий отметил, что Польша располагает необходимой инфраструктурой для переправки американского голубого топлива в Словакию - газопортом в Свиноуйсьце, а также интерконнектором.

В свою очередь, президент Словакии заявил, что Братислава не сможет в краткосрочной перспективе отказаться от нефти и газа из России.

Совет ЕС утвердил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с начала 2028 года. Решение касается как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. 

