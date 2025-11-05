Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 ноября 2025 / 19:07
КОТИРОВКИ
USD
05/11
80.8861
EUR
05/11
93.3848
Новости часа
Сийярто: Венгрия примет встречу Путина и Трампа, если они будут готовы Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
Москва
5 ноября 2025 / 19:07
Котировки
USD
05/11
80.8861
0.0000
EUR
05/11
93.3848
0.0000
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
1 ноября 2025 / 11:13
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
1 ноября 2025 / 11:10
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
31 октября 2025 / 14:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Стратегическая безопасность / Политика и религия
Безопасность
Президент РФ поручил проработать подготовку ядерных испытаний
5 ноября 2025 / 17:46
Президент РФ поручил проработать подготовку ядерных испытаний
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Президент России Владимир Путин дал поручение МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам проработать возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия, сообщает ТАСС.

"Поручаю МИД, Минобороны РФ, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этой теме, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - указал он. "Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада", - отметил глава государства.

В ходе совещания, которое планировалось посвятить транспортной безопасности и итогам визита правительственной делегации в КНР, председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил права "высказаться не по повестке". Он обратил внимание на заявления президента США Дональда Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия, выразив обеспокоенность ситуацией.

Некоторое время назад Трамп сообщил, что поручил Пентагону возобновить испытания ядерного оружия, подчеркнув, что ряд других стран уже этим занимаются. Американский лидер не уточнил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов. 

Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Шафир: на встречу парламентариев США и РФ возлагаются большие надежды
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Политолог Войко: Макрон претендует на роль главного ястреба ЕС
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Ядерные испытания США приведут к коллапсу ядерного контроля. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:15
Сийярто: Венгрия примет встречу Путина и Трампа, если они будут готовы
17:59
Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
17:46
Президент РФ поручил проработать подготовку ядерных испытаний
17:30
Навроцкий предложил Словакии закупать американский газ через Польшу
17:16
В России зарегистрировали первый аналог "Оземпика" в таблетированной форме
16:59
Jeune Afrique: Макрон совершит турне по четырем странам Африки
16:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,5 тыс. военных
16:28
Дегтярев назвал число россиян, получивших допуск на соревнования в 2025 году
16:16
Орбан сообщил об отмене в Венгрии подоходного налога для женщин с тремя детьми
15:58
Звонки и сообщения в Max теперь доступны в странах СНГ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения