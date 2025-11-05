Президент РФ поручил проработать подготовку ядерных испытаний

Президент России Владимир Путин дал поручение МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам проработать возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия, сообщает ТАСС.

"Поручаю МИД, Минобороны РФ, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этой теме, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - указал он. "Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада", - отметил глава государства.

В ходе совещания, которое планировалось посвятить транспортной безопасности и итогам визита правительственной делегации в КНР, председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил права "высказаться не по повестке". Он обратил внимание на заявления президента США Дональда Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия, выразив обеспокоенность ситуацией.

Некоторое время назад Трамп сообщил, что поручил Пентагону возобновить испытания ядерного оружия, подчеркнув, что ряд других стран уже этим занимаются. Американский лидер не уточнил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.