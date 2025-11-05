Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков

Актриса Аглая Тарасова полностью признала вину по делу о контрабанде наркотиков, сообщает ТАСС.

"Я признаю вину в полном объеме, более подробно выскажусь в ходе дальнейшего судебного заседания", - сказала она в ходе заседания в Домодедовском суде.

В конце августа сотрудники транспортной полиции совместно с таможенниками изъяли у Тарасовой в вейпе 0,38 г гашишного масла в ходе таможенного контроля при прохождении зеленого коридора международного зала прилета аэропорта Домодедово. Запрещенные вещества она привезла из Израиля.

В отношении актрисы было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). 5 сентября суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября. Актрисе нельзя покидать свое жилище с 00:00 до 06:00 мск, контактировать со свидетелями, пользоваться телефоном и иными средствами связи.

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Известность ей принесли роли в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".