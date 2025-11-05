Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 ноября 2025 / 19:08
Москва
5 ноября 2025 / 19:08
1 ноября 2025 / 11:13
1 ноября 2025 / 11:10
31 октября 2025 / 14:05
Сийярто: Венгрия примет встречу Путина и Трампа, если они будут готовы
5 ноября 2025 / 18:15
Сийярто: Венгрия примет встречу Путина и Трампа, если они будут готовы
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Венгрия примет встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если стороны к ней будут готовы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в связи с предстоящим визитом премьер-министра Виктора Орбана в Вашингтон.

"Венгрия готова принять мирный российско-американский саммит, если подготовительная работа будет успешной. Мы надеемся, что он завершится соглашением между президентами США и России, которое вернет мир в Центральную Европу", - отметил Сийярто. По его словам, урегулирование на Украине станет одной из главных тем переговоров Орбана и Трампа, которые пройдут в Белом доме 7 ноября.

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они договорились встретиться вскоре в Будапеште. Позднее проведение саммита было отложено, так как сторонам не удалось согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон указали, что встреча состоится, когда для этого будут обеспечены подходящие условия.

