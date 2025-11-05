Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»



Спустя месяц после парламентских выборов в Чехии, наконец-то, объявлено о формировании новой правительственной коалиции. Вопрос изначально казался простым и очевидным – основные победители, ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша, плюс правая «Свобода и прямая демократия» и евроскептические «Автомобилисты для себя».

Однако переговоры оказались небыстрыми и напряженными. В их разгар Бабиш даже заявил об уходе в недельный отпуск, переложив бремя «расторговок» на своих заместителей Карела Гавличека и Алену Шиллерову. Он признал, что кабинет министров может быть сформирован лишь к зиме, хотя изначально это было обещано сделать за неделю. Начались упорные разговоры и о том, что возвращение Бабиша в премьерское кресло, казавшееся предрешенным, подвисло в воздухе.

Тем не менее, трехпартийное соглашение все-таки было подписано. Новая правящая коалиция будет насчитывать 108 членов из 200 в нижней палате парламента. Партия ANO Бабиша имеет 80 мест, крайне правая партия «Свобода и прямая демократия» — 15 мест, «Автомобилисты для себя» - еще 13 мест.

Это событие имеет не только внутреннее, но и важное внешнее измерение. ANO и лично Бабиш скептично и даже негативно относятся как в финансовой и военно-технической поддержке киевского режима, так и к проблеме сотен тысяч украинских мигрантов, которым в Чехии предоставляют различные льготы и преференции. Схожая позиция и у «Автомобилистов», а у «Свободы и прямой демократии» - еще более радикальна.

Чуть ранее заместитель главы словацкой правящей партии Smer Любош Блаха заявил, что его страна Словакия поддерживает идею создания в Евросоюзе совместно с Венгрией и Чехией платформы, которую условно можно назвать «антиукраинской» (хотя лучше сказать – украиноскептичной). «Совместные действия тех, кто в Европе ещё сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то, что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведёт нас всех к войне, упадку и хаосу», — подчеркнул политик.

Блаха заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо, венгерский лидер Виктор Орбан и Бабиш осознают опасность европейской политики в отношении России. А сам Фицо сказал, что если евробюрократы и евроруководители хотят прекращения российско-украинского конфликта – они должны сделать все, чтобы встреча президентов России и Украины состоялась как можно скорее.

А еще несколькими днями ранее планы аналогичного объединения озвучил для издания Politico Балаш Орбан, политический директор и советник премьер-министра Венгрии. Он рассказал, что другой Орбан, его шеф Виктор, хочет объединиться с коллегами из других стран, чтобы консультироваться перед встречами лидеров ЕС, что явно затруднит помощь Зеленскому и Ко.

«Орбан надеется объединиться с Андреем Бабишем, чья партия победила на недавних парламентских выборах в Чехии, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы согласовать позиции перед встречами лидеров ЕС, включая проведение предварительных совещаний перед саммитом», — сказал Орбан-младший.

Говоря о возможности формирования «укроскептичной» фракции в ЕС, советник подчеркнул, что «это произойдет — и будет все более и более заметным». Он вспомнил, что такого рода объединение «очень хорошо сработал» во время европейского миграционного кризиса десятилетней давности, когда «Вышеградская четверка» (Чехия, Венгрия, Словакия и Польша) совместно выступала за укрепление европейских границ и против обязательного перераспределения мигрантов членами ЕС.

Правда, координация внутри четверки заметно ослабла после начала СВО – Польша, как на тот момент и власти в Чехии, рьяно поддержала режим Зеленского. Однако сейчас польско-украинские отношения осложнены, в том числе из-за «войн исторической памяти», ведь многие ведущие политики в Варшаве требуют от Киева криминализировать фигуру Бандеры и его соратников, без чего любые поползновения относительно вступления в ЕС и НАТО невозможны, на Банковой же такие требования отвергают. Прямое включение Польши в ряды «укроскептиков» вряд ли возможно, но она в некоторых моментах может им вольно или невольно подыгрывать.

Нельзя не вспомнить и об Австрии, где правая партия FPÖ, заняла первое место на выборах, но правительственную коалицию ей создать не дали. Сочетание Австрия-Венгрия-Словакия-Чехия и (не)примкнувшая Польша напоминает даже не новое издание Малой Антанты 1920-х, а Австро-Венгрию, в состав которой западные земли современной Украины входили на правах глубокой окраинной провинции.

Конечно, украино- и евроскептицизм наследников империи Габсбургов имеет четко очерченные границы. Равно ограничен и их потенциал – даже совместный - сопротивления евробюрократии и глобализму, в то время как глобалисты и евробюрократы в методах подавления любых «бунтов на корабле» особо стеснять себя не собираются. Хватает и внутренних разногласий внутри гипотетического блока – в частности, между Венгрией и Словакией, где живет значительное венгерское национальное меньшинство. Однако определенные тенденции в Европе и конкретно ее Центрально-Восточной части налицо.