Пекин приступает к созданию «самодостаточной экономики»

Владимир Блинков, экономический обозреватель

В конце октября в Пекине прошел Четвертый пленум ЦК КПК 20-го созыва. Он утвердил «Рекомендации по разработке 15-го пятилетнего плана на 2026–2030 гг.» (далее – Рекомендации), которые определяют цели и приоритетные направления социально-экономического развития КНР на этот период. Окончательная версия плана будет утверждена на сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте 2026 г.

В качестве главной цели 15-й пятилетки выдвинут тезис обеспечения безопасности через построение «самодостаточной экономики на турбулентном глобальном рынке». Если в прошлых 5-летках в качестве основного приоритета для экономики рассматривался рост ВВП, то теперь ставится задача добиться снижения зависимости от внешних факторов и достижение экономической устойчивости, в том числе к внешним шокам. Ее решения планируется добиться за счет курса на технологический суверенитет, включая полную самодостаточность в критических технологиях (ИИ, квантовые вычисления, биотехнология). В сфере промышленной политики в качестве приоритетной задачи определена модернизация промышленной системы на базе передовых производств при сохранении доли производственного сектора на «соответствующем уровне». Планируется ускорить «зеленый переход» с целью достижения пика выбросов СО2 к 2030 г. и углеродной нейтральности – к 2060 г. Подтверждено продолжение курса на открытость во внешней экономической политике с акцентом на качестве, а не количестве, а также продвижение инициативы «Один пояс, один путь» и создание «новых горизонтов для взаимовыгодного сотрудничества».

В социальной сфере в качестве основной задачи заявлено создание «Общества общего процветания». Предполагается добиться сокращения разрыва в доходах населения, для чего будет усовершенствована система распределения доходов и система социального обеспечения. Эти меры должны также стимулировать внутренний спрос.

Говоря о причинах такого подхода руководства Китая к планированию социально-экономического развития, отмечу, что главной из них стала набирающая обороты торговая война с США во время второго президентского срока Дональда Трампа. С января 2025 г. Вашингтон и Пекин ведут торговые переговоры. Однако, несмотря на достигнутые компромиссы, они не привели к решению накопившихся проблем. Дональд Трамп периодически грозит ввести 100%-ные пошлины на все китайские товары. Введенные американским правительством 22 октября санкции против российских нефтяных компаний «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» создали угрозу для китайского энергетического рынка. В ответ на эти угрозы Пекин значительно ужесточил правила поставок редкоземельных металлов в США.

В таких условиях экономика Китая, по мнению китайских специалистов, оказалась чрезмерно сильно ориентирована на экспорт. Доля частного потребления в ВВП Китая составляет около 40%, что делает ее крайне уязвимой от санкций (для сравнения в США - 70%). Сокращение экспорта в ведущие западные страны из-за них повлекло за собой перепроизводство в промышленности, переизбыток производственных мощностей во многих отраслях. В итоге китайские заводы для сохранения конкурентоспособности вынуждены понижать цены на свои товары, часто в ущерб качеству и зарплатам (это явление получило название «инволюция»). И, по мнению китайских специалистов, стимулирование внутреннего спроса становится одним из ключевых факторов повышения устойчивости экономики к внешним шокам.

Помимо внешних факторов негативно на развитии экономики сказывается непреодоленный кризис на рынке недвижимости, который привел к падению цен на активы и подорвал благосостояние миллионов домохозяйств, вызвал затяжной спад в строительном секторе, ранее обеспечивавшем до 25% ВВП.

Все эти факторы повлекли за собой замедление темпов экономического роста, рост социального неравенства, безработицы, особенно среди молодежи (18% в 2024 г.). Для снижения причин общественного недовольства и намечено укрепление систем социальной защиты, более справедливого распределения доходов и улучшения доступа к образованию и здравоохранению.

Отмечу, что китайские официальные лица позиционируют период 2026–2030 гг. как ключевое звено, связывающее «прошлое с будущим», а Рекомендации рассматриваются как своевременный и адекватный ответ на указанные внешние и внутренние вызовы. Они подчеркивают, что государственные инвестиции в высокие технологии создадут новые, мощные драйверы роста, которые компенсируют спад в традиционных секторах. И это, по их мнению, позволит достичь к 2035 г. статуса «среднеразвитой страны».

Особенностью Рекомендаций является окончательное решение спора китайских экономистов о приоритетах развития. Успехи Китая в информационных технологиях породили рассуждения о возможности глобального лидерства на базе «виртуальной экономики» и возник соблазн сосредоточить усилия на новых отраслях, пожертвовав «устаревшими производствами». Но, согласно Рекомендациям, планируется их сохранение и развитие на базе новых технологий. Решения Пленума ЦК КПК указывают на то, что искусственный интеллект и цифровую экономику планируется использовать для того, чтобы обновить и модернизировать в соответствии с требованиями времени базовые отрасли промышленности. В случае реализации этой стратегии Китай может стать обладателем уникальной по своей целостности промышленной базы, способной производить широчайший спектр продукции. И в итоге страна будет лучше защищена от внешнего экономического давления.

В качестве одного из основных приоритетов достижения поставленных целей выдвинуто достижение самодостаточности в области инноваций и передовых разработок. За их счет планируется обеспечить значительную часть экономического роста. Квантовые технологии, биопроизводство, водородная энергетика, ядерный синтез, интерфейсы «мозг-компьютер», воплощенный интеллект (Embodied AI) и сети шестого поколения обозначены как приоритетные направления развития на 2026–2030 гг. Эти отрасли должны стать основными двигателями экономического роста страны, наряду с новыми источниками энергии, передовыми материалами, аэрокосмическими технологиями и авиацией на малых высотах. При этом ставка делается не только на технологию, но и на инфраструктуру: вычислительные мощности, дата-сеты, облачные сервисы, международные стандарты и подготовку кадров.

Одним из приоритетов остается и «зеленая экономика». По данным китайских СМИ, в 2024 г. «зеленые инвестиции» обеспечили 10,4% ВВП (1,9 трлн долл.) и были источником 26% экономического роста страны. Без этого вклада рост ВВП составил бы 3,6% вместо целевых 5%. А, в случае реализации поставленных в 15-й пятилетке целей, по мнению ряда западных аналитиков, на фоне постепенного отхода администрации Трампа от «зеленой» политики, Китай будет претендовать на глобальное лидерство в этой области. Причем, отмечают они, климатический план Пекина направлен не столько на борьбу с потеплением, сколько на укрепление влияния в развивающихся странах.

В реализации поставленных целей руководство КНР планирует использовать преимущества китайской экономики: огромный внутренний рынок, резервы интеллектуальной и рабочeй силы, а также уникальный китайский опыт сочетания государственного планирования с рыночной экономикой.