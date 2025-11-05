DPA: в Германии медик получил пожизненный срок за убийство 10 пациентов

Суд города Ахен на западе ФРГ вынес приговор в виде пожизненного заключения в отношении медбрата за убийство 10 пациентов и покушение на убийство еще 27 человек. Об этом информировало агентство DPA.

Сообщается, что 44-летний мужчина вводил пациентам паллиативного отделения смертельные инъекции. Преступления он совершал в 2023-2024 гг. во время работы в больнице города Вюрзелен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Согласно обвинительному заключению, преступник хотел тишины и покоя в ходе ночной смены.

Мужчина был арестован в июле прошлого года - изначально по подозрению в покушении на убийство в 11 случаях. Однако в ходе расследования появились новые детали.