Общество
DPA: в Германии медик получил пожизненный срок за убийство 10 пациентов
5 ноября 2025 / 18:30
© EPA-EFE/ HAYOUNG JEON/ТАСС
Суд города Ахен на западе ФРГ вынес приговор в виде пожизненного заключения в отношении медбрата за убийство 10 пациентов и покушение на убийство еще 27 человек. Об этом информировало агентство DPA.
Сообщается, что 44-летний мужчина вводил пациентам паллиативного отделения смертельные инъекции. Преступления он совершал в 2023-2024 гг. во время работы в больнице города Вюрзелен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Согласно обвинительному заключению, преступник хотел тишины и покоя в ходе ночной смены.
Мужчина был арестован в июле прошлого года - изначально по подозрению в покушении на убийство в 11 случаях. Однако в ходе расследования появились новые детали.