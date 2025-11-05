Ситуация в Газе постепенно возвращается к октябрю 2023 года. Мнение

Мы видим, что мир в Газе оказался довольно хрупким. В действительности, формулы, которая идеально устроила бы обе стороны на данный момент просто не существует.

Первый этап – обмен заложниками состоялся и прошел по плану. Однако, уже на втором этапе – этапе начала создания некоего внешнего органа управления, стали возникать проблемы. По идее, ХАМАС (запрещена в РФ) сейчас должен заниматься самоликвидацией, но этого отнюдь не происходит. Зато происходят взаимные удары. Ситуация начала возвращаться к своему состоянию на момент октября 2023 года.

Вероятно, это связано с тем, что соглашение готовилось в спешке. Трамп форсировал договоренности, стараясь успеть к присуждению Нобелевской премии мира. Сейчас, когда премию вручили другому человеку, мотивация Трампа продолжать заниматься палестинским вопросом в значительной степени ослабла.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/6f427ca58c26d49ab23911128d9c2516/