Премьер Японии провела телефонный разговор с Зеленским

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити поговорила по телефону с Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение распространил МИД Японии.

Это первый разговор Такаити с Зеленским с момента ее вступления в должность главы правительства 21 октября. Согласно сообщению японского дипведомства, их общение продолжалось около 30 минут. "Премьер Такаити отметила, что позиция "Япония будет с Украиной" не поменяется", - указали в министерстве. Кроме того, Такаити дала обещание продолжить осуществлять "решительную поддержку Украины, нацеленную на достижение справедливого и долгосрочного мира". Вместе с тем премьер выразила личное уважение Зеленскому, добавили в МИД.

Администрация Такаити, которая стала первой в истории Японии женщиной-премьером, по украинскому вопросу продолжает курс своих предшественников. В частности, первыми переговорами с иностранными лидерами для нового премьера стало участие в онлайн-встрече "коалиции желающих" в октябре.