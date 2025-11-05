Россия выстроила систему противодействия санкциям - политолог Шафир

Последний пакет американских санкций не окажет на Россию никакого влияния. Ничего сильнее, чем первые санкции, когда Россию отключали от привычных связей с миром, уже быть не может. С тех пор прошли годы, и в России давно выстроилась новая система противодействия любым санкциям.

Вот, сейчас «Лукойл» заявляет, что продает свои зарубежные дочерние структуры. Но он ведь продает их партнерам, которые и дальше будут действовать в его интересах.

В Соединенных Штатах здравая часть американской администрации, скорее всего, все это понимает. Однако, администрация не едина – там постоянно идет борьба между различными группами. Сейчас, надо понимать, здравые силы несколько уступили свои позиции.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, журналист-международник Тимур Шафир.

