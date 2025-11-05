Shaman и Екатерина Мизулина оформили брак в ДНР

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились в донецком ЗАГСе. Соответствующее сообщение певец разместил в своем Telegram-канале.

Пара опубликовала видео с церемонии, которая прошла скромно с несколькими гостями, среди которых был глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Новобрачные посетили республику 4 ноября, чтобы поздравить ее жителей с Днем народного единства.