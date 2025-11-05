Белоусов: США могут развернуть ракеты, способные преодолеть расстояние до РФ за шесть минут

Соединенные Штаты могут развернуть в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные комплексы средней дальности, которые способны преодолеть расстояние до Центральной части России за шесть-семь минут. На это обратил внимание глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в докладе президенту Владимиру Путину в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ, сообщает ТАСС.

По его словам, в конце 2025 года на вооружение США планируется принять ракетный комплекс средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тыс. км.

"В дальнейшем предполагается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время с территории Германии, где планируется разместить этот ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит около шести-семи минут", - указал министр.