Грузия рассчитывает к 2030 году присоединиться к ЕС, несмотря на отношение Брюсселя

Власти Грузии рассчитывают к 2030 году присоединиться к Евросоюзу, несмотря на нынешнее отношение Брюсселя к Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе при общении с журналистами.

Некоторое время назад Еврокомиссия представила ежегодный доклад о расширении. Согласно документу, процесс приема Грузии в сообщество фактически остановлен из-за "регресса".

"Этот доклад, безусловно, свидетельствует о двойном стандарте, несправедливости. Это означает, что у европейской бюрократии серьезные проблемы. У нас другие ожидания в связи с тем, что в конечном итоге все изменится в Евросоюзе. Мы хотим получить членство в объединении к 2030 году и надеемся, что до этого в ЕС ситуация радикально изменится", - отметил Кобахидзе.

В мае прошлого года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", после этого отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться.