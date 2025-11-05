Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
5 ноября 2025 / 20:43
5 ноября 2025 / 20:11
5 ноября 2025 / 19:56
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
США активно заигрывают с Китаем - эксперт

Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом "настолько, насколько это возможно".

"Не забывайте: два месяца назад казалось, что весь мир столкнулся с серьёзной проблемой в сфере редкоземельных элементов - и сейчас об этом уже никто не говорит. Всё было решено очень быстро. Без пошлин я не смог бы этого сделать. Я ввёл стопроцентные пошлины против Китая. Как только я услышал об этом, то буквально через 20 минут я ввёл стопроцентные пошлины против Китая, против председателя Си, который на самом деле мой друг, насколько он вообще может быть другом", - сказал Трамп во время завтрака с сенаторами-республиканцами.

Перед недавней встречей с Си Цзиньпином в Южной Корее Дональд Трамп так же заявил о готовности создать G2 — своеобразный союз США и Китая, который, по его словам, способен обеспечить «вечный мир». Затем американский президент вернулся к этой формуле в начале ноября.

В свое время президент США Барак Обама также предлагал КНР взаимодействие в формате G2, однако дальше слов дело не пошло.

Заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего востока», главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский отмечает в этой связи, что «идет заигрывание с Китаем со стороны США. Американцы поняли, что на двух стульях усидеть нельзя.  Им надо решить вопросы и с Китаем, и с Европой, и с Россией. Решив вопрос с Китаем, они хотят тем самым развязать себе руки. А китайская тема для них сегодня очень остра. Китай является сегодня наиболее опасным соперником в борьбе за мировое лидерство. Поэтому они хотят с Китаем наладить отношения, которые пока не складываются».

В то же время эксперт отмечает, что «противоречия между этими государствами очень серьезны. И пока тайваньский вопрос не будет решен, противоречия останутся. Торговые противоречия, хотя и очень сложные, но решаемы. Сейчас у американцев очень большой дефицит в торговле с Китаем. Он составляет 300 млрд. долл. И для того, чтобы это компенсировать, нужно решить вопросы редкоземельных металлов и проблему поставок из Китая различной техники».     

