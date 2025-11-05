Американская актриса Анджелина Джоли посетила подконтрольный Киеву город Херсон. Об этом сообщило издание "Страна".

В своем Telegram-канале издание разместило две фотографии актрисы, сделанные, предположительно, в Херсоне.

В ряде других украинских СМИ также появилась информация о приезде Джоли в город.