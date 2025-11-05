США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Россия выстроила систему противодействия санкциям - политолог Шафир
5 ноября 2025 / 20:11
Ситуация в Газе постепенно возвращается к октябрю 2023 года. Мнение
5 ноября 2025 / 19:56
Общество
"Страна": Анджелина Джоли посетила подконтрольный Киеву город Херсон
5 ноября 2025 / 19:45
© Vittorio Zunino Celotto/ Getty Images/ТАСС
Американская актриса Анджелина Джоли посетила подконтрольный Киеву город Херсон. Об этом сообщило издание "Страна".
В своем Telegram-канале издание разместило две фотографии актрисы, сделанные, предположительно, в Херсоне.
В ряде других украинских СМИ также появилась информация о приезде Джоли в город.