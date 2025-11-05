Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Слуцкий: поручения Путина по ядерным испытаниям являются сигналом США
5 ноября 2025 / 19:58
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий полагает, что поручение президента РФ Владимира Путина подготовить доклад о целесообразности проведения испытаний ядерного оружия представляет собой сигнал США.

Ранее на совещании с Совбезом глава государства поручил проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". 

"Поручение президента Минобороны, МИД и спецслужбам РФ внести предложения о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия - недвусмысленный сигнал в ответ на "бряцания мускулами" со стороны США", - указал Слуцкий в своем Telegram-канале.

На его взгляд, заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии могут открыть "ящик Пандоры" и запустить цепную ответную реакцию, разбалансировать сферу глобальной стратегической стабильности. "Россия все еще сохраняет приверженность мораторию на проведение ядерных испытаний, несмотря на отзыв ратификационной грамоты по ДВЗЯИ. Но ровно до тех пор, пока соблюден паритет и нет угрозы безопасности нашей страны", - отметил парламентарий.

Некоторое время назад Трамп сообщил, что поручил Пентагону возобновить испытания ядерного оружия, подчеркнув, что ряд других стран уже этим занимаются. Американский лидер не уточнил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов. 

