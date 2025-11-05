США активно заигрывают с Китаем - эксперт
Общество
Юрий Николаев будет похоронен на Троекуровском кладбище 8 ноября
5 ноября 2025 / 20:15
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Актер и телеведущий Юрий Николаев будет похоронен на Троекуровском кладбище 8 ноября, где также состоится церемония прощания с артистом. Об этом сообщили родные Николаева в беседе с ТАСС.
"Прощание и похороны пройдут в субботу в 13:00 мск на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.
Во вторник о смерти Николаева сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе.