Юрий Николаев будет похоронен на Троекуровском кладбище 8 ноября

Актер и телеведущий Юрий Николаев будет похоронен на Троекуровском кладбище 8 ноября, где также состоится церемония прощания с артистом. Об этом сообщили родные Николаева в беседе с ТАСС.

"Прощание и похороны пройдут в субботу в 13:00 мск на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.

Во вторник о смерти Николаева сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе.