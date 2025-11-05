Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
5 ноября 2025 / 22:37
Путин поддержал идею объявить 2026-й годом единства народов России Песков: Вашингтон предупреждал Москву о пуске МБР Minuteman III
5 ноября 2025 / 20:43
5 ноября 2025 / 20:11
5 ноября 2025 / 19:56
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
США: противостояние радикальных консерваторов и либералов нарастает
Мнение политолога Дмитрия Журавлева
5 ноября 2025 / 21:06
США: противостояние радикальных консерваторов и либералов нарастает

4 ноября 2025 года в США прошли выборы мэра Нью-Йорка - крупнейшего города страны. По предварительным данным, победу на них одержал представляющий Демократическую партию 34-летний Зохран Мамдани. Он станет первым мусульманином на этом посту и самым молодым мэром города за более чем 100 лет.

Зохран Мамдани (полное имя - Зохран Кваме Мамдани; Zohran Kwame Mamdani) родился 18 октября 1991 года в Кампале, столице Уганды. Его отец - известный угандийский антрополог, историк и политолог индийского происхождения Махмуд Мамдани, мать - американский кинорежиссер Мира Наир, также имеющая индийское происхождение. В конце 1990-х годов семья переехала в США. В 2014 году Зохран Мамдани окончил частный Боудин-колледж (штат Мэн) со степенью бакалавра в области африканистики.

Некоторое время работал консультантом по вопросам предотвращения потери жилья из-за неуплаты кредитов. Увлекался музыкой, выпустил несколько песен в жанре рэп и хип-поп с угандийскими исполнителями.

В 2017 году Мамдани присоединился к организации "Демократические социалисты Америки", сотрудничающей с левым крылом Демократической партии (ДП). В ноябре 2020 года он был избран в Ассамблею штата Нью-Йорк (нижняя палата Легислатуры штата) от ДП, вступил в должность в начале 2021 года. Переизбирался в 2022 и 2024 годах. Был членом девяти комитетов и автором более 20 законопроектов.

23 октября 2024 года Мамдани объявил о намерении баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка. Он провел эффективную избирательную кампанию, собрав беспрецедентную для выборов подобного уровня команду из 30 тыс. волонтеров и активно используя для прямого общения с избирателями и размещения видео социальные сети, в частности TikTok. В июне 2025 года выиграл праймериз Демократической партии и стал ее кандидатом. Агитацию он построил вокруг вопросов роста цен на жилье, транспорт, продукты и образование.

Мамдани пообещал, что в качестве мэра Нью-Йорка положит конец коррупции, а также даст отпор президенту США Дональду Трампу и его последователям.

"Если кто и может показать народу, преданному Дональдом Трампом, как победить его, так это город, который его породил. Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, позволившие ему аккумулировать власть. Таким образом мы остановим не только Трампа, мы остановим и следующих", - сказал он, выступая перед сторонниками.

Мамдани пообещал "положить конец коррупции, которая позволяла подобным Трампу миллиардерам уклоняться от налогов". "Нью-Йорк останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом", - добавил он. "Послушайте меня, президент Трамп, - обратился он к хозяину Белого дома. - Если вы хотите добраться до одного из нас, вам придется продираться сквозь всех нас".

Президент США Дональд Трамп в свою очередь перед выборами призвал голосовать за противника Мамдани и пригрозил ограничить выделение федеральных средств на нужды Нью-Йорка в случае победы Мамдани, которого он считает коммунистом, сам же кандидат характеризует себя как "демократического социалиста".

Комментируя избрание нового мэра Нью-Йорка, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что «пока нельзя однозначно сказать, что в Демократической партии США началась смена поколений. Но то, что демократы отвечает на политику Трампа - это факт.  И это приводит к радикализации демократов. Да, они и так довольно радикальны последние лет двадцать, а сейчас они будут еще более радикальны. Их позиция фактически иллюстрирует гражданскую войну, которая началась в США. И так же, как за Трампом стоят радикальные консерваторы, так и демократы превращаются в либеральных радикалов».

Эксперт также отмечает, что сейчас «контролировать Нью-Йорк Трамп вряд ли способен. Но что касается дальнейшей радикализации демократов, то она точно будет. Вопрос только - когда и в каких формах. Ведь не создадут же демократы Конфедерацию и не объявят Трампа обвиненным президентом, как в свое время перед Гражданской войной?  Но другие формы обязательно будут».       

