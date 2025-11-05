США активно заигрывают с Китаем - эксперт
© Chip Somodevilla/ Getty Images)/ТАСС
Западная цивилизация обречена, если не признает свою "самоубийственную эмпатию". Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск в Х, комментируя публикацию профессора Гада Саада.
"Западная цивилизация обречена, если не будет признана основная слабость в виде "самоубийственной эмпатии" и не будут предприняты действия, жесткие, но необходимые для выживания", - указал бизнесмен.
Маск прокомментировал пост профессора Саада, в котором тот утверждал, что "самоубийственная эмпатия" разрушит американское общество. При этом "западную толерантность" Саад назвал его "фатальной ахиллесовой пятой".