Западная цивилизация обречена, если не признает свою "самоубийственную эмпатию". Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск в Х, комментируя публикацию профессора Гада Саада.

"Западная цивилизация обречена, если не будет признана основная слабость в виде "самоубийственной эмпатии" и не будут предприняты действия, жесткие, но необходимые для выживания", - указал бизнесмен.

Маск прокомментировал пост профессора Саада, в котором тот утверждал, что "самоубийственная эмпатия" разрушит американское общество. При этом "западную толерантность" Саад назвал его "фатальной ахиллесовой пятой".