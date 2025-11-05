Медведев заявил, что США вынудили РФ задуматься о ядерных испытаниях

Россия была вынуждена проработать целесообразность подготовки к ядерным испытаниям ввиду действий США. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Дональд Трамп является "президентом США, и последствия его заявлений неизбежны": "Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полномасштабных ядерных испытаний".

Ранее Трамп сообщил, что дал поручение Пентагону возобновить испытания ядерного оружия, подчеркнув, что ряд других стран уже этим занимается. При этом он не утонил, о каких именно испытаниях идет речь.