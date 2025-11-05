США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Россия выстроила систему противодействия санкциям - политолог Шафир
5 ноября 2025 / 20:11
Ситуация в Газе постепенно возвращается к октябрю 2023 года. Мнение
5 ноября 2025 / 19:56
Безопасность
Песков: Вашингтон предупреждал Москву о пуске МБР Minuteman III
5 ноября 2025 / 20:59
© Александр Щербак/ ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон предупредил Москву о пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
"Ну конечно, это же такие ракеты, которые подлежат идентификации пуска. Это же международная система идентификации. И мы тоже предупреждаем, когда такие пуски выполняем", - указал он.