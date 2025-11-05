Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Песков: Вашингтон предупреждал Москву о пуске МБР Minuteman III
© Александр Щербак/ ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон предупредил Москву о пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

"Ну конечно, это же такие ракеты, которые подлежат идентификации пуска. Это же международная система идентификации. И мы тоже предупреждаем, когда такие пуски выполняем", - указал он. 

