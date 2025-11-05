Путин поддержал идею объявить 2026-й годом единства народов России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею объявить 2026 год годом единства народов России. С соответствующим предложением выступил атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов в ходе совета по межнациональным отношениям, сообщает ТАСС.

"Так и сделаем", - ответил глава государства, поручив вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой подготовить проекты надлежащих решений.

Кузнецов считает, что такое предложение поддержат большинство российских граждан. "Вчера наша страна отмечала День народного единства - это очень важный для каждого гражданина праздник. От того, насколько мы будем сплочены, от понимания важности мира и согласия между народами зависит грядущее процветание нашей России", - указал он.