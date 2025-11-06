Володин призвал как можно скорее ввести в оборот детские sim-карты

Профильное министерство должно в максимально сжатые сроки ввести в оборот детские sim-карты, Госдума оперативно внесет необходимые изменения в законодательство. Соответствующее сообщение разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

"Депутаты Госдумы считают, что профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские sim-карты. Если для этого потребуется внесение изменений в федеральное законодательство, оперативно это сделаем", - указал он.

Володин обратил внимание, что за последние два года число жертв телефонных и интернет-мошенников среди детей выросло на 30%. Он отметил, что использование детских sim-карт предполагает, прежде всего, ограничения на просмотр нежелательного контента и пользование определенными сервисами.

Некоторое время назад глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство предлагает ввести в оборот специальные sim-карты для детей до 14 лет и обязать операторов по запросу родителей предоставлять им такой пакет услуг. По таким картам также нельзя будет авторизоваться в социальных сетях, где установлены возрастные ограничения.