6 ноября 2025 / 13:49
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Россия выстроила систему противодействия санкциям - политолог Шафир
5 ноября 2025 / 20:11
Ситуация в Газе постепенно возвращается к октябрю 2023 года. Мнение
5 ноября 2025 / 19:56
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Технологии
Володин призвал как можно скорее ввести в оборот детские sim-карты
6 ноября 2025 / 10:20
© Марат Абулхатин/ ТАСС

Профильное министерство должно в максимально сжатые сроки ввести в оборот детские sim-карты, Госдума оперативно внесет необходимые изменения в законодательство. Соответствующее сообщение разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

"Депутаты Госдумы считают, что профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские sim-карты. Если для этого потребуется внесение изменений в федеральное законодательство, оперативно это сделаем", - указал он.

Володин обратил внимание, что за последние два года число жертв телефонных и интернет-мошенников среди детей выросло на 30%. Он отметил, что использование детских sim-карт предполагает, прежде всего, ограничения на просмотр нежелательного контента и пользование определенными сервисами.

Некоторое время назад глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство предлагает ввести в оборот специальные sim-карты для детей до 14 лет и обязать операторов по запросу родителей предоставлять им такой пакет услуг. По таким картам также нельзя будет авторизоваться в социальных сетях, где установлены возрастные ограничения. 

