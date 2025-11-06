Путин отметил, что в документах западных спецслужб стоит задача раскачать Россию изнутри

В документах иностранных спецслужб поставлена задача раскачать ситуацию в России изнутри. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на совете по межнациональным отношениям в среду.

"В наших руках есть копии, просто копии документов спецслужб стран Запада и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо сказано о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения расколов в наше общество, провокаций конфликтов на межнациональной и религиозной почве", - отметил глава государства.

Он назвал очень важным направлением противодействие фейкам и информационным вбросам, попыткам воздействовать на Россию и российское общество. "Мы должны понимать - это оружие, которое противники России используют против нас и совершенствуют его", - указал Путин.

По его словам, власти и граждане страны должны все это знать. "Причем граждане разных национальностей", - подчеркнул он.