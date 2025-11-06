Пожар на крупнейшем в Белоруссии НПЗ ликвидирован

Пожар на территории крупнейшего в Белоруссии НПЗ "Нафтан" удалось потушить. Об этом информировали в МЧС республики.

"Пожар на технологической установке на территории ОАО "Нафтан" ликвидирован. На месте происшествия работал штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, в состав которого вошли представители объекта и работники МЧС", - следует из сообщения в Telegram-канале.

Как отмечается, была организована подача в зону аварии инертных газов для разбавления горючих веществ и материалов. На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок подавались 12 лафетных стволов.

Пострадавших в результате ЧП нет, его обстоятельства выясняются, указали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на предприятии произошло возгорание дизельного топлива.

"Нафтан" - крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии. Завод находится в промышленной зоне Новополоцка в Витебской области.