США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Россия выстроила систему противодействия санкциям - политолог Шафир
5 ноября 2025 / 20:11
Ситуация в Газе постепенно возвращается к октябрю 2023 года. Мнение
5 ноября 2025 / 19:56
Общество
Обладательницей титула "Мисс Земля" стала модель из Чехии Натали Пушкинова
6 ноября 2025 / 11:19
© AP Photo/ Aaron Favila/ТАСС
Новой "Мисс Земля" (Miss Earth) стала модель из Чехии Натали Пушкинова. Соответствующую публикацию разместила пресс-служба проходящего в Маниле международного конкурса красоты в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Как отмечается, пропорции тела 21-летней победительницы конкурса - 79/62/94 см. Ее рост 178 см. Пушкинова является студенткой из Праги, она стала второй представительницей Чехии, на голову которой была возложена корона конкурса "Мисс Земля".
От Пушкиновой ожидают активного участия в общественных проектах по борьбе с изменением климата, которые реализуются под лозунгом "Красавицы за доброе дело".