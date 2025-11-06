Новой "Мисс Земля" (Miss Earth) стала модель из Чехии Натали Пушкинова. Соответствующую публикацию разместила пресс-служба проходящего в Маниле международного конкурса красоты в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отмечается, пропорции тела 21-летней победительницы конкурса - 79/62/94 см. Ее рост 178 см. Пушкинова является студенткой из Праги, она стала второй представительницей Чехии, на голову которой была возложена корона конкурса "Мисс Земля".

От Пушкиновой ожидают активного участия в общественных проектах по борьбе с изменением климата, которые реализуются под лозунгом "Красавицы за доброе дело".