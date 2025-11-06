Вильфанд отметил, что около 80% территории России покрыто снегом

На сегодняшний день снег покрывает 75-80% территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, "сегодня уже 75-80% территории России покрыто снегом". В частности, это касается Дальневосточного, Сибирского, Уральского и восточной части Северо-Западного федеральных округов, указал метеоролог.

Он уточнил, что в центре европейской части России на этой неделе снега не ожидается. Вместе с тем снежный покров уже сформировался в ряде регионов Приволжского федерального округа. "Таким образом, на большей части страны наступила настоящая зима", - заключил специалист.