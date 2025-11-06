Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 6 ноября отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи демонстрировал рост на 0,44% и торговался на уровне 2 557,84 пункта, индекс РТС также рос на 0,44% - до 992,47 пункта. Курс юаня повышался на 4,05 копейки и находился на отметке в 11,431 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 556,06 пункта (+0,37%), индекс РТС составлял 991,79 пункта (+0,37%). Вместе с тем курс юаня перешел к снижению и составлял 11,38 рубля (-1,1 копейки).