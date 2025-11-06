Пискарев сообщил о кампании Запада против кандидатов - участников СВО на выборах в ГД

Запад готовит масштабную кампанию против кандидатов из числа участников специальной военной операции (СВО) на выборах в Госдуму в 2026 году. На это обратил внимание председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО. Реализация этой стратегии возлагается по большей части на иноагентов", - указал парламентарий, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он уточнил, что новая стратегия была отражена в резолюции Брюссельской конференции, на которую на прошлой неделе собрались беглые иноагенты, экстремисты и представители террористических организаций, а также депутаты Европарламента и ПАСЕ.

"Очевидно, что, вбрасывая новую тему в борьбе с покинутой ими страной, собравшиеся в Брюсселе отщепенцы рассчитывают выиграть соревнование за оскудевшее финансирование западных кураторов, которые стали более разборчивы. Поддержку получат только самые гнусные и изобретательные в очернении родной страны", - указал Пискарев.

Вместе с тем анализ осуществляемых иноагентами видов деятельности за 2023-2024 годов говорит о том, что основным направлением их работы является дискредитация российских военнослужащих, добавил он.