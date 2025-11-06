Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
6 ноября 2025 / 15:21
Blesk: Земан остается в отделении интенсивной терапии Путин поздравил Самию Сулуху Хасан с вступлением в должность президента Танзании
5 ноября 2025 / 20:43
5 ноября 2025 / 20:11
5 ноября 2025 / 19:56
Россия отправит Армении еще 132 вагона с пшеницей по маршруту через Азербайджан
6 ноября 2025 / 12:31
Россия отправит Армении еще 132 вагона с пшеницей по маршруту через Азербайджан
© ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Россия до конца января 2026 года отправит в Армению еще 132 вагона с пшеницей по новому ж/д маршруту через Азербайджан. Об этом информировал российский Минтранс.

Выстраивание нового логистического маршрута стало возможным благодаря возобновлению транзита грузов в Армению через Азербайджан. "Это первый случай таких перевозок с 90-х годов", - обратили внимание в министерстве. 

Как отмечается, РФ совершила поставку первой партии зерна в Армению через Азербайджан по железной дороге: компания РЖД организовала отправку свыше 1 тыс. тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению. Через территорию Азербайджана проследовали и уже пересекли границу Грузии с Арменией 15 зерновозов, после этого товар доставят на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги, указали в Минтрансе.

"Прорабатываются поставки и других категорий грузов", - сказано в сообщении.

