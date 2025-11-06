The Sun: Меган Маркл возобновила съемки в Голливуде

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл решила вернуться к съемкам в Голливуде после восьмилетнего перерыва в своей актерской карьере. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Sun.

Сообщается, что 5 ноября герцогиня Сассекская была замечена на съемках фильма "Близкие друзья" (Close Personal Friends) в штате Калифорния. Помимо нее, в картине также исполнят роли Бри Ларсон, Лили Коллинз, Джек Куэйд и Генри Голдинг. Фильм производства кинокомпании Amazon MGM Studios расскажет историю двух влюбленных пар.

"Это важный момент для Меган, который символизирует ее возвращение к тому, что она по-настоящему любит. Она была завалена предложениями, но это показалось ей подходящим. Принц Гарри, безусловно, поддерживает ее и просто хочет, чтобы она занималась тем, что доставляет ей удовольствие", - сказал изданию источник в киностудии.

Мировую известность Маркл принесло участие в сериале "Форс-мажоры" (Suits, 2011-2019), фильмах "Помни меня" (Remember Me, 2010) и "Несносные боссы" (Horrible Bosses, 2011). Она завершила актерскую карьеру в 2017 году незадолго до вступления в брак с принцем Гарри.

Герцог и герцогиня Сассекские в январе 2020 года отказались от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Пара переехала в США, купила дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывает сына Арчи и дочь Лилибет Диану.