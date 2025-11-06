Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Экономика
Экономика
Слуцкий предложил установить налоговый вычет за создание рабочих мест
6 ноября 2025 / 12:59
Слуцкий предложил установить налоговый вычет за создание рабочих мест
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести налоговый вычет для индивидуальных предпринимателей и организаций в малых населенных пунктах за создание новых рабочих мест, сообщает ТАСС.

Он предложил изучить возможность введения меры поддержки для малых предприятий с годовым оборотом до 60 млн рублей в городах и населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек с целью стимулирования их устойчивого развития.

"Для индивидуальных предпринимателей и организаций, обеспечивающих создание новых рабочих мест, установить налоговый вычет по налогу на прибыль в размере 50-100 тыс. рублей в год за каждое новое рабочее место, созданное на срок более одного года", - указал парламентарий.

Он отметил, что "стремительное сокращение экономически активного населения, вызванное миграцией молодежи в крупные города в поисках образования и карьерных перспектив, влечет за собой критическую нехватку квалифицированных кадров даже для базовых операций".

