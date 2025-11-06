Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 ноября 2025 / 15:21
Новости часа
Blesk: Земан остается в отделении интенсивной терапии Путин поздравил Самию Сулуху Хасан с вступлением в должность президента Танзании
Москва
6 ноября 2025 / 15:21
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Россия выстроила систему противодействия санкциям - политолог Шафир
5 ноября 2025 / 20:11
Ситуация в Газе постепенно возвращается к октябрю 2023 года. Мнение
5 ноября 2025 / 19:56
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Безопасность
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 261 беспилотник ВСУ
6 ноября 2025 / 13:13
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 261 беспилотник ВСУ
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства ПВО нейтрализовали за прошедшие сутки 2 управляемые авиабомбы и 261 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 261 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95 320 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 874 танка и других боевых бронемашин, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 113 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 000 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
