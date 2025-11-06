Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 261 беспилотник ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали за прошедшие сутки 2 управляемые авиабомбы и 261 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 261 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95 320 беспилотников, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 874 танка и других боевых бронемашин, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 113 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 000 единиц специальной военной автомобильной техники.