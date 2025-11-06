Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин поздравил Самию Сулуху Хасан с вступлением в должность президента Танзании
США активно заигрывают с Китаем - эксперт
5 ноября 2025 / 20:43
Россия выстроила систему противодействия санкциям - политолог Шафир
5 ноября 2025 / 20:11
Ситуация в Газе постепенно возвращается к октябрю 2023 года. Мнение
5 ноября 2025 / 19:56
/ Дальнее зарубежье / Политика / Африка и мир / Россия и Африка
Политика
Путин поздравил Самию Сулуху Хасан с вступлением в должность президента Танзании
6 ноября 2025 / 13:31
© AP Photo/ТАСС

Глава российского государства Владимир Путин поздравил Самию Сулуху Хасан с вступлением в должность президента Танзании.

"Российско-танзанийские отношения традиционно носят дружественный характер. Нашими странами накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", - следует из поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Отмечается, что итоги выборов в Танзании подтвердили высокий политический авторитет Самии Сулуху Хасан, а также поддержку населением реализуемого ею курса на ускоренное социально-экономическое развитие государства и защиту его интересов на международной арене.

Президент РФ выразил уверенность, что благодаря объединенным усилиям страны обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей. Он также пожелал Самии Сулуху Хасан успехов на высшей государственной должности, доброго здоровья и благополучия.

В понедельник Самия Сулуху Хасан вступила в должность президента Танзании после победы на выборах, которые прошли 29 октября. 

