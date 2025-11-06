Blesk: Земан остается в отделении интенсивной терапии

Экс-президент Чехии (2013-2023) Милош Земан после перенесенной в среду плановой операции на пищеварительном тракте остается в отделении интенсивной терапии. Об этом информировал новостной портал Blesk.

Земан, несмотря на успешно проведенное хирургическое вмешательство, будет госпитализирован в отделение интенсивной терапии в течение предстоящих дней. Это связано с тем, что он страдает диабетом и существует угроза возникновения послеоперационных осложнений.

Бывшему президенту в октябре провели срочную операцию по устранению абсцесса на спине. Гнойный абсцесс, по данным чешских СМИ, образовался у 81-летнего Земана после недавнего бронхита. Несмотря на болезнь, политик продолжал вести активный образ жизни. Несоблюдение режима покоя негативно сказалось на его здоровье.