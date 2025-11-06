В Белоруссии собрали картофеля на 125 тыс. тонн больше, чем годом ранее

Объем урожая картофеля в Белоруссии увеличился на 125 тыс. тонн по сравнению с годом ранее - это многократно превышает потребности внутреннего рынка. Об этом информировали в Минсельхозпроде республики.

Сообщается, что в стране завершена уборка картофеля. "Согласно оперативным данным Минсельхозпрода, крупнотоварные сельскохозяйственные организации уже собрали 675 тыс. тонн корнеплода - это на 125 тыс. тонн больше, чем в 2024 году. При этом урожайность превысила прошлогодние показатели", - следует из сообщения в Telegram-канале.

В ведомстве обратили внимание, что "урожай второго белорусского хлеба не только полностью покрывает потребности внутреннего рынка, но и превышает их многократно, обеспечивая стабильные запасы на зимний период и создавая возможности для расширения переработки и экспортного потенциала".

Аналогичная ситуация отмечается и с другими овощами: объемы их производства в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах также значительно превышают внутренний спрос.

В стабфонды республики до 15 ноября будет заложено 58,85 тыс. тонн картофеля. Этот объем сформирован с учетом потребностей торговых сетей, учреждений социальной сферы, указали в министерстве.